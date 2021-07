Seit Montag ist das Ensemble des Theatersommers Netzeband im Gutspark, um gemeinsam am diesjährigen Hauptstück „Frühlings Erwachen“ zu arbeiten. Am Mittwoch stieß auch die in Hamburg lebende Maskenbildnerin Jana Fahrbach dazu, um vor Ort die Masken fertigzustellen.

Probleme heutiger Jugendlic...