Mit der Langen Nacht der Künste am Sonnabend sowie dem Natur- und Kunstmarkt und der letzten Aschenbrödel-Aufführung am Sonntag klang die Saison 2021 des Theatersommers Netzeband aus. Knapp 5000 Besucher sahen sich die Veranstaltungen an. Sprecherin Ute Schindler ist mit dieser Bilanz sehr zufrie...