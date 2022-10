Kurz vor dem Dreieck Havelland fuhr am Freitagmorgen (21. Oktober) dieser Schwerlasttransporter auf der Autobahn A10 in Richtung Hamburg. Entgegen seines Namens hatte das tonnenschwere Fahrzeug allerdings überhaupt keine schwere Last zu schleppen. Stattdessen hatte er nur ein rotes Bobbycar geladen.

Und dieses war sogar perfekt gesichert mit Spanngurten, sodass das Kinderspielzeug während der Fahrt nicht verrutschen kann.

Tatsächlich kommt es auf deutschen Autobahnen immer wieder vor, dass Schwerlasttransporter mit Bobbycars gesichtet werden. Doch was hat es damit auf sich? Die Antwort: Nichts! Es handelt sich dabei lediglich um einen Spaß der Fahrer.

Trend ursprünglich ein Protest gegen Leerfahrten

Begonnen hatte der Trend unter den Schwerlastfahrern ursprünglich jedoch als Protest, da die Fahrer es unsinnig fanden, Leerfahrten zu machen. Seitdem laden viele sich ein Bobbycar auf den Anhänger – und das zaubert zumindest anderen Autofahrern ein Lächeln auf die Lippen.