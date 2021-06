Deutlich mehr Besucher als bei der vorigen Auflage im Jahr 2019 sahen sich am Wochenende in Ostprignitz-Ruppin die 26. vom Verband „Pro Agro“ organisierten Landpartie an. Im Landkreis beteiligten sich sieben Unternehmen an der Leistungsschau unter freiem Himmel. Das Tragen der Corona-Masken war ...