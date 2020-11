+++ 9 Uhr: Insgesamt sind 26.635 Neuruppiner Wahlberechtigt. Beim ersten Urnengang am 8. November wurde mit 48,5 Prozent die höchste Wahlberechtigung seit der Wiedervereinigung erreicht. Erfahrungsgemäß nehmen an Stichwahlen weniger Menschen teil als am ersten Durchgang. Bei diesem Lag Golde mit 39,6 Prozent der Stimmen deutlich vor SPD-Mann Nico Ruhle (21,9 Prozent). Wie werden sich die Neuruppiner, die im ersten Durchgang keinem der beiden ihre Stimme gegeben haben, entscheiden?