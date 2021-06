Am Montag haben die Mitglieder der Band "The Men of Desert" aus Neuruppin die Vorbereitungen für den Auftritt in Wuthenow getroffen. Beim Open-Air-Hofkonzert in Beckers Scheune stellen sie ihr Album "Wasteland" vor. Erschienen ist es bereits vor einem Jahr. Coronabedingt konnten Dirk Becker, Esther Githanji, Robert Harder, Andreas Brüssow und Heiko Weißenfels (von links) es aber nur online vorstellen. © Foto: Siegmar Trenkler