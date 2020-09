Der Rheinsberger CDU-Stadtverband hat sich neu aufgestellt. Nachdem der bisherige Vorsitzende Jens Schwartz am Mittwochabend zurückgetreten ist, wurde der Vorstand im Hotel Gutenmorgen in Beckersmühle neu gewählt. „Ich trete aus persönlichen Gründen aus dem vorstand zurück, bleibe der CDU aber weiter erhalten“, so Schwartz. Mit großer Mehrheit wurde Björn Plazikowski aus Flecken Zechlin zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen Lysann Gutenmorgen als Stellvertreterin und Silke Peitsch als Schatzmeisterin.