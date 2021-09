In Rheinsbergs Stadtverordnetenversammlung ist am Montagabend (20. September) ein neuer Abgeordneter der CDU-Fraktion berufen worden. Auch an der Spitze der Fraktion gibt es einen Wechsel. Der Linower Abegordnete Burkhard Stranz übernimmt den Fraktionsvorsitz von Walter Luy.