Musik schallte aus den Lautsprechern, die Fahrgeschäfte leuchteten in vielen Farben und die Menschen strömten am ersten Wochenende des 365.Martinimarktes in Neuruppin zu den beiden Festplätzen. „Der Markt wird super angenommen. Schon am ersten Tag hatten wir schätzungsweise 6000 Besucher“, s...