In den Ruppiner Kliniken in Neuruppin erblickten im vergangenen Jahr 645 Neugeborene das Licht der Welt. Mit 324 Geburten haben dabei die Mädchen knapp die Nase vorn, denn es wurden nur 321 Jungen geboren.2019 gab es 738 Geburten in den Ruppiner KlinikenMit diesen Zahlen bleibt das Krankenhaus deut...