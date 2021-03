Als am 11. März die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock wieder ihre Toren öffneten, standen bereits um 9.30 Uhr die ersten Besucher vor der Tür. Das berichtet Museumsleiterin Antje Zeiger. Die Nachfrage nach Museumsbesuchen und der Drang nach Kultur sei da, so Zeiger. Derzeit dürfen nur j...