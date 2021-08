Gemächlich fährt der Kremser vom Kleinen Waldhaus in Neuglienicke auf die Kyritz-Ruppiner Heide zu – durch die Allee mit den alten Eichen in den angenehm-kühlen Wald. Dann öffnet sich die Landschaft und gibt den Blick in die Weite der Heide frei, die mit ihren ersten violetten Blüten die Bienen und Schmetterlinge anlockt. Einer der Zwischenstopps wird der Sielmannhügel sein. Der Aussichtsturm darauf, mit seiner modernen Konstruktion aus H...