In dieser Woche ist der erste Storch des Jahres 2021 in Linum eingetroffen. Er besuchte am Mittwochnachmittag den Horst auf dem Dach der Naturschutzstation Storchenschmiede. „Wir freuen uns riesig, dass unser Storch wohlbehalten zurück ist“, sagt Lisa Hörig, Mitarbeiterin der Storchenschmiede...