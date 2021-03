Ein wahrer Kahlschlag, unter anderem an der Temnitz-Schleuse in Wildberg, erregt derzeit die Gemüter im Ort, so sehr, dass einige Bürger ihren Unmut am Donnerstag auch auf der Sitzung der Temnitztaler Gemeindevertreter kundtaten.

Doch so einfach wie es auf den ersten Blick scheint, dass einfach zah...