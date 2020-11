Lindows Stadtverordnete haben ein neues Verkehrskonzept beschlossen. Ein zentraler Punkt, der in dem Papier vorgesehen ist, wird aber nicht umgesetzt.Parkausweise für AnwohnerSo soll das Parken an der Straße des Friedens künftig einheitlich geregelt werden. Zudem sollen die Anwohner dort in Zukun...