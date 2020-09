Im Landkreis ist eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert. Es handele sich dabei um einen Praktikanten an der Evangelischen Schule in Neuruppin, so Kreissprecher Alexander von Uleniecki. „Die Testung erfolgte aufgrund bestehender Symptome über den Hausarzt.“

Kontaktermittlung läuft

Die Kontakte im Haushalt der betroffenen Person seien bereits bekannt, so von Uleniecki, ebenso konnten weitere Kontaktpersonen im Bereich der Schule ermittelt werden. Insgesamt handele es sich um eine geringe Anzahl an Kontakten im Landkreis. „Elf Personen aus dem Umfeld der Schule, darunter auch eine Lehrkraft, wurden als relevante Kontaktpersonen identifiziert.“ Entsprechend sei eine häusliche Isolierung angeordnet worden und die betreffenden Personen werden getestet. „Zudem wurden auch die Schüler der Tutorengruppen der betreffenden Lehrkraft zunächst durch die Schulleitung vorsichtshalber nach Hause geschickt“, berichtet der Sprecher des Landkreises. „Es handelt sich hier um Schüler der Jahrgangsstufen elf und zwölf.“

Schule nicht geschlossen

Die Kontaktermittlungen durch das Gesundheitsamt des Landkreises sind aber derzeit im Gange und noch nicht abgeschlossen. Alexander von Uleniecki: „Derzeit müssen weder die Schule noch einzelne Klassen den Unterrichtsbetrieb einstellen.“