Für Neuruppin ist es ein Verlust, für Wittenberg und die Hospiz-Landschaft in Brandenburg aber ein Gewinn: Renate Schwarz verlässt das Ruppiner Hospiz „Haus Wegwarte“, um in Wittenberge ein neues Hospiz nach dem Neuruppiner Vorbild mit aufzubauen. Die Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft in...