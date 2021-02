Seit 2010 bietet die Betreiberin der Reitanlage Zum Vehtränk in Wustrau, Kathrin Beese-Gotthardt, pferdegestütztes Training in dem Zietendorf an. Die Seminare werden von Unternehmen verschiedenster Branchen gern zum Teambuilding gebucht. Doch auch viele Privatleute nutzen das Angebot. Die Arbeit m...