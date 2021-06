Zwei Wittstocker im Alter von 19 und 21 Jahren, die einen Blumentopf in den Händen trugen, wurden am Morgen des 24. Juni in der Burgstraße von der Polizei kontrolliert. Die Beamten vermuteten einen Diebstahl, was die beiden bestritten.

Tatort war leicht ermittelbar

Allerdings hatten die mutmaßlichen Diebe unterwegs die im Blumentopf befindliche Erde verloren. Der Tatort konnte daher schnell gefunden werden: Der Topf im Wert von etwa 20 Euro stammte von einem in der Poststraße befindlichen Geschäft. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen.