Eine Anwohnerin meldete sich am Dienstagmorgen, 31. August, bei der Polizei: Sie hatte bemerkt, dass der Zigarettenautomat an der Bergstraße in Walsleben gestohlen worden war. Die Täter hatten den Standfuß durchtrennt und den Automaten samt Inhalt mitgenommen.

Auch in Kränzlin scheinen die Unbekannten zugeschlagen zu haben: Dort ist in der Nacht zu Dienstag ebenfalls der Zigarettenautomat an der Kleinen Straße gestohlen worden. Auch in diesem Fall wurde der Automat kurz über dem Boden durchtrennt. Die Tat muss sich nach 19 Uhr am Montagabend ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Automat noch benutzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden durch die Diebstähle auf mehrere tausend Euro.