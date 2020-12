In Fehrbellin sind Diebe in ein Haus an der Straße am Sportplatz eingebrochen. Laut Polizeiangaben passierte die tat am Donnerstagnachmittag.

Rund 3 000 Euro Sachschaden

Die Einbrecher hatten offenbar zuvor eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Aus diesem stahlen Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker waren im Einsatz.