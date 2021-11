Sich an Feuerlöschern zu schaffen zu machen und damit zu verhindern, dass sie im Brandfall genutzt werden können, ist eine Straftat. Am Freitagabend in Neuruppin ist genau das geschehen.

Eine Gruppe von Jugendlichen wurde am Freitag, 26. November, gegen 20 Uhr von Zeugen beobachtet, wie sie auf dem Schulplatz in Neuruppin zwei Feuerlöscher entleerten. Diese waren zuvor aus einem Gebäude in der Nähe entwendet worden.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Wie die Personen in das Objekt gelangt waren, blieb zunächst unklar. Zwar trafen die Polizeibeamten in der Nähe des Ereignisortes einige Jugendliche an, die Ermittlungen bezüglich wegen der „Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln“ dauern aber noch an.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich umgehend in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391 – 354 0 zu melden.