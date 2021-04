Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist am Abend des 20. April 2021 eine Frau ums Leben gekommen. Das Auto, das den Unfall bei einem Überholvorgang verursacht habe, sei unerkannt geflohen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch. Der Unfall hatte sich auf der Landstraße 18 bei Heiligengrabe. Ein Unbekannter hatte eine vorausfahrende Autokolonne überholt und streifte beim Einscheren das Auto einer entgegenkommenden 69 Jahre alten Frau. Die Frau sei in Folge dessen mit einem Laster kollidiert, in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und daraufhin gestorben.

Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei fahnde weiterhin nach dem Unfallverursacher, hieß es.