Am Sonntag gegen 6 Uhr kam es in Neuruppin an der Seepromende zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 26-Jähriger schlug dabei einem 20-Jährigen ohne erkennbaren Grund einen Bierkrug gegen den Kopf, der dadurch eine Schnittwunde an der Stirn erlitt. Als ein 19-Jähriger eingriff, wurde dieser an der Hand verletzt. Beide kamen später in ein Krankenhaus.

Keine Angaben zur Streitursache

Der Beschuldigte entfernte sich nach der Auseinandersetzung noch vor Eintreffen der Polizei und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Geschädigten machten keine Angaben zu einer möglichen Ursache, die zum Streit geführt hatte. Weitere Anwesende konnten den Beschuldigten zumindest namentlich benennen.