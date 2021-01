Ein Zeuge beobachtete am Sonnabend in Neuruppin, wie gegen 14.40 Uhr ein 13-Jähriger ein Bigpack Streichhölzer im Supermarkt in der Bilderbogenpassage entwendete und zusammen mit drei weiteren Jugendlichen flüchtete. Dies teilte der Zeuge sofort der Polizei mit.

Vier Jugendliche mit Diebesgut und alkoholischen Getränken

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten die vier Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren in der Innenstadt von Neuruppin ergriffen werden. Das Diebesgut wurde bei allen Vieren aufgefunden. Außerdem wurden mehrere Flaschen alkoholischer Getränke bei ihnen sichergestellt, die vermutlich aus noch nicht bekannten Diebstahlshandlungen stammen.

Angeblich hat ein 15-Jähriger in Kyritz eine Brieftasche gefunden

Bei einem 15-Jährigen wurde zudem ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche gab an, dass er kürzlich in Kyritz eine Geldbörse aufgefunden habe und hieraus das Bargeld entnommen hätte. Die Brieftasche habe er jedoch weggeworfen, sagte der Jugendliche.

Alle vier Jugendlichen wurden zur Polizeiinspektion gebracht und dort den Personensorgeberechtigten übergeben.