Am Mittwochnachmittag, 1. Dezember, gegen 14.30 Uhr leuchtete am Kleinlasttransporter der Mitarbeiterin eines Neuruppiner Unternehmens eine Kontrollleuchte. In einer Werkstatt wurde schließlich festgestellt, dass Unbekannte den Katalysator des Fahrzeuges ausgebaut haben.

Bereits am 25. Oktober hatten Katalysator-Diebe auf dem Betriebsgelände des Unternehmens an der Otto-Grothewohl-Straße zugeschlagen und das gleiche Teil aus einem anderen Transporter ausgebaut. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.