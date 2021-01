In Lindow ist bereits am Freitag ein 50-Jähriger mit seinem Dacia gegen einen Baum gefahren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war auf dem Banzendorfer Weg in Richtung Banzendorf unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und sein Auto mit einem Straßenbaum kollidierte.

Der 50-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht, so die Polizei. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Sicherstellungsunternehmen geborgen. Da Hinweise vorlagen, dass der Mann unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst, so die Polizei. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 5000 Euro.