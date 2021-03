Polizisten wollten am Montag gegen 17.30 Uhr an der Perleberger Straße in Wittstock ein Auto kontrollieren. Der Fahrer des Wagens erhöhte jedoch die Geschwindigkeit und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich stellen. Am Steuer des Wagens saß ein 27-Jähriger. Er stand weder unter dem Einfluss von Alkohol noch von Drogen. Allerdings besitzt er keine Fahrerlaubnis.

Die Polizisten stellten deshalb den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.