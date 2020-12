Von einem Weihnachtsbaumverkaufsstand am real-Markt am Neuruppiner Babimost-Ring haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch 25 rund zwei Meter große Tannenbäume gestohlen. Offenbar hoben sie die Bäume dafür über den unbeschädigten Bauzaun, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Schaden für den Verkäufer beläuft sich auf schätzungsweise 625 Euro.