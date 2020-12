Solche Anzeigen muss die Polizei auch nicht oft aufnehmen: In Neuruppin an einem Garagenkomplex an der Rosa-Luxemburg-Straße haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh die Scheibe eines VW eingeschlagen.

Danach wurde Mist in den Wagen gekippt

In das Auto, das einer 33-Jährigen gehört, wurde anschließen Mist gekippt. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Zum Hintergrund der Tat liegen keine Angaben vor.