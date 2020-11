Die Polizei in Neuruppin stoppte am Montagabend auf der Fehrbelliner Straße einen Hyundai. Die Beamten kontrollierten den Wagen, in dem auch ein minderjähriges Kind saß, und die 35-jährige Fahrerin. Diese fiel durch Ausfallerscheinungen auf, die auf Drogenkonsum hinwiesen.

Schnelltest ergab, dass die Frau Amphetamine genommen hatte

Ein Schnelltest vor Ort reagierte dann auch positiv auf Amphetamine. Ein Arzt entnahm daraufhin eine Blutprobe. Die 35-Jährige musste den Wagen stehen lassen. Die Polizei leitet eine Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Neuruppinerin muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Auch das Jugendamt in OPR befasst sich mit dem Fall

Weil das Kind im Auto saß, meldeten die Beamten den Fall auch an das Jugendamt. Die Kripo ermittelt zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.