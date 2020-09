Während die Polizei in Neuruppin am Mittwoch einen 21-Jährigen zu einem Fall befragte, zeigte der junge Mann plötzlich selbst einen Raub an. Dieser soll am Dienstag stattgefunden haben.

An diesem Tag gegen 19 Uhr sei er in einem Geschäft an der Neustädter Straße von drei Unbekannten angesprochen worden, schilderte der 21-Jährige. Diese hätten ihn zum Mitkommen aufgefordert. Der Aufforderung sei er aber nicht nachgekommen, so der Neuruppiner. Er habe das Gebäude verlassen und sei in die Blücherstraße gelaufen. Zwei Männer seien ihm gefolgt.

Ausweis, Geld und Kopfhörer gestohlen

Offenbar fiel der 21-Jährige dort hin. Am Boden liegend sollen die Angreifer ihn mehrfach getreten und geschlagen haben. Sie trafen den Mann dabei am Kopf. Die beiden Unbekannten sollen unter anderem Ausweis, Bargeld und Kopfhörer gestohlen haben und anschließend geflüchtet sein.

Die Schadenshöhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.