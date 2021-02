Eine 92-jährige Neuruppinerin wurde am Dienstagnachmittag von einem Unbekannten bedrängt. Die Frau war in einem Supermarkt an der Neustädter Straße einkaufen. Dabei stand der rund 1,80 Meter große Mann dicht hinter der Seniorin und versuchte laut Polizei offenbar, in ihre Handtasche zu greifen.

Mann sprach Neuruppinerin vor ihrer Haustür an

Auf dem Heimweg folgte der dunkel gekleidete Unbekannte der Seniorin. Vor der Haustür sprach er die Frau an. Dabei hat der Mann erneut versucht, in die Tasche der 92-Jährigen zu greifen. Die Neuruppinerin konnte den Mann, der eine helle Mütze trug, aber abwehren. Sie vertraute sich später einer Verwandten an, die die Polizei informierte.

Tipps der Polizei gegen Taschendiebstahl

Die Polizei rät, Taschendieben das Handwerk zu legen, indem Wertsachen dicht am Körper getragen werden. Taschen sollten verschlossen sein, beispielsweise mit einem Reißverschluss. Wenn Diebe einem zu nahe kommen, sollten diese laut und deutlich angesprochen und zum Aufhören aufgefordert werden. Opfer sollten sich nicht scheuen, andere um Hilfe zu bitten.