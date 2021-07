Ein Schaden von 1000 Euro ist auf einem Gartengrundstück in Alt Ruppin entstanden. Ein Unbekannter betrat das Areal am Neumühler Weg zwischen Montag, 19., und Donnerstag, 22. Juli. Er stahl einen Gartensessel und eine Bank samt Sitzauflagen. Um an die Auflagen zu kommen, hatte er eine Box aufgehebelt.

Dieb bringt einige Gegenstände zurück

Auch in einem Sportboot verursachte der Täter einen Schaden. Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr dann die Überraschung: Der Dieb hatte laut Eigentümer einige gestohlene Gegenstände unerkannt zurückgebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 03391 3540 zu melden. Menschen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Neumühler Weges und in den umliegenden Straßen bemerkt haben, können weiterhelfen.