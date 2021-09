Wieder einmal hat eine 39-Jährige, die der Polizei inzwischen gut bekannt ist, Scheibenwischer abgebrochen – diesmal an einem VW in der Erich-Dieckhoff-Straße in Neuruppin.

Verfolgung mit Fahrrad

Der 36-jährige Neuruppiner, dem das Auto gehört, beobachtete den Vorfall. Er fuhr der Täterin, die mit dem Fahrrad flüchtete, mit dem Auto hinterher. Die Polizeibeamten kamen in der Regattastraße hinzu und nahmen die Anzeige auf.