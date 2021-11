Ein 40-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag, 6. November, auf der A 24 zwischen den Abfahrten Neuruppin und Herzsprung mit einem Hyundai auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Er war kurz nach Mitternacht in Richtung Hamburg unterwegs, als er aus bisher ungeklärtem Grund gegen das Heck des Anhängers des Lastwagens fuhr. Der Mann und seine 37 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg für knapp vier Stunden gesperrt werden. Aufgrund des niedrigen verkehrsaufkommens in der Nacht kam es zu keinem nennenswerten Stau.