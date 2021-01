An der Lindower Straße des Friedens haben Unbekannte offenbar selbstgebaute Sprengkörper gezündet. Ein Zeuge übergab dem Ordnungsamt die Überreste von zwei detonierten Sprengkörpern, die er auf seinem Grundstück und im Tunnel zum Vogelpark gefunden hatte. Nach ersten Ermittlungen hatte es am Dienstag gegen 5:20 Uhr einen sehr lauten Knall an dem Tunnel gegeben. Zeugen berichteten außerdem von einer Rauchwolke.

Etwa zehn Minuten später habe es erneut laut geknallt und wieder stieg eine Rauchwolke auf. Personen wurden nicht gesehen. Durch die Detonation lösten sich Putzteile der Fassade. Bereits in der Nacht zu Dienstag waren der Polizei drei Fälle im Zusammenhang mit Pyrotechnik im Stadtgebiet Lindow gemeldet worden.