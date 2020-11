Eigentlich sollte der Prignitz-express ab Dezember wieder regulär über die Bahndammbrücken in Neuruppin fahren können. Doch inzwischen geht die DB Netz AG davon aus, dass das Bauwerk für die Bahn, das seit Sommer komplett erneuert wird, erst Ende März 2021 in Betrieb genommen werden kann.

Probleme mit dem Untergrund

Hintergrund der Verzögerungen waren unvorhersehbare Probleme, unter anderem mit den Fundamenten der anliegenden Straßenbrücke. So war aufgefallen, dass sich die im See befindlichen Stützkörper bewegen, erklärte Andreas Gollek, der Leiter der Anlagenplanung für Regionalnetze der DB Netz AG. Das habe dazu geführt, dass in die Stützkörper, „die der Abfangung der anliegenden Straße dienen, Großbohrpfähle eingebracht werden müssen.“ Weiterhin neige der Seeton, auf dem der Bahndamm errichtet wurde dazu, sich unter Schwingungen zu verflüssigen und seine Tragfähigkeit zu verlieren.

Behelfsbahnsteig bleibt länger bestehen

Bis die Brücke genutzt werden kann, soll der Behelfsbahnsteig vor der Baustelle bestehen bleiben. Reisende, die aus Richtung Prignitz und Wittstock kommen, können weiterhin den Ersatzverkehr ab Neuruppin-West nutzen. Um die zusätzlich nötigen Arbeiten schnellstmöglich abschließen zu können, hofft die Bahn, die täglichen Arbeitszeiten ausweiten zu können. So wurde beim Umweltamt beantragt, in den Wintermonaten von 7 bis 20 Uhr arbeiten zu können werden.

Totalsperrung in Richtung Kremmen wird wie geplant umgesetzt

Trotz der Verzögerungen beim Bau am Bahndamm sollen die Arbeiten an einem weiteren Abschnitt der RE 6-Strekce wie geplant umgesetzt werden. So sollen vom 20. November bis zum 12. Dezember zwischen Neuruppin und Kremmen mehrere Durchlässe unter Totalsperrung erneuert werden. In diesem Zeitraum wird auf dem Streckenabschnitt dann Schienenersatzverkehr eingesetzt.