Mit maximal 50 Teilnehmern hatte die Initiative für einen Radweg entlang der Landesstraße 165 (L 165) gerechnet. Tatsächlich auf den Weg machten sich am Samstagvormittag in Manker 130 Menschen. Die Polizei eskortierte die angemeldete Kundgebung.Gedenken an VerunglücktenEinen ersten Halt, bei dem...