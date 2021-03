In Rheinsberg wird an einem Spazierganges für den Frieden gearbeitet. Starten soll die Aktion am Ostersonntag, dem 4. April. Initiator dieser Veranstaltung ist eine Gruppe von Bürgern, die sich den Namen „Friedensrunde“ gegeben hat.

Der Wunsch nach Frieden als verbindender Gedanke

Die Mitglieder...