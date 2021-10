Am Landgericht Neuruppin ist am Montag das Urteil im Prozess um die Brandserie aus dem Jahr 2020 in Neuruppin und Umgebung gefällt worden. Alle drei Angeklagten sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Beim Hauptangeklagten Moritz P. sieht es die Kammer als erwiesen an, dass er sich des...