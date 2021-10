Am siebten Verhandlungstag im Prozess um die Brandserie, die vom 16. Juli bis zum 16. November vergangenen Jahres Neuruppin und das Umland in Atem hielt, sind am Freitag die Plädoyers abgehalten worden. Die Staatsanwaltschaft hat dabei mehrjährige Haftstrafen für alle drei Angeklagten gefordert...