Rund um die AfD in Ostprignitz-Ruppin brodelt es. Der Neuruppiner Bürgermeisterkandidat der Partei, Klaus Baumdick, ist derzeit in einen Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Parteikollegen Michael Nehls aus Zechlinerhütte verwickelt. Letzterer will am Amtsgericht Neuruppin eine Einstweilige Verfügu...