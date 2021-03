In den zurückliegenden Jahren ist der jährliche Verbrauch an Trinkwasser in Neuruppin gestiegen. Wurden 2017 noch 1,5 Millionen Kubikmeter verbraucht, waren es in den Folgejahren mehr als 1,6 Millionen Kubikmeter.

Mehr Verbrauch im Garten

Der kaufmännische Leiter der Stadtwerke (SWN), Guido Gerlach...