Die Ruppiner Ruderfamilie ist in Trauer. Sie verlor mit Dieter Koch einen, der den Rudersport im Norden Brandenburgs extrem vorangetrieben hat. Dieter Koch verstarb Ende März im Alter von 92 Jahren. Die Beisetzung fand am Freitag in Neuruppin statt. Hier haben ihm Ruderer durch ein Spalier aus Skul...