Das Jahr 2020 war in Lindow geprägt von zahlreichen Personalwechseln. Der Vogelpark stand erst vor dem Aus, bevor sich ein neuer Betreiber fand. Zudem eskalierte ein seit Jahren schwelender Streit.

Januar

In Lindows Verwaltung kehrt frischer Wind ein. Manuela Schäfer wird neue Leiterin des Ordnungsamtes , nachdem Carmen Noack in den Ruhestand gegangen ist. In der Tourist-Information fängt zudem die neue Leiterin Stephanie Schaefer an.