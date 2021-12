Mit ihrem Weihnachtsprogramm gastierte Sängerin Ella Endlich am 17. Dezember in der Pfarrkirche Neuruppin . Vater Norbert Endlich begleitet sie am Piano, zur Gitarre und auch gesanglich. Zum Auftankt nahm Norbert Endlich die etwa 450 Gäste mit auf eine musikalische Wanderung durch den weißen Winte...