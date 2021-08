Am Montag, 9. August, beginnt die Schule in Brandenburg wieder. Das Staatliche Schulamt in Neuruppin geht von einem geregelten Start für die Einrichtungen in Ostprignitz-Ruppin aus.

Beratungen mit den Schulen sind beendet

Das bestätigte Schulamtsleiter Dietmar Menzel. „Wir haben jetzt auch die Beratungen mit den Schulen durchgeführt“, bestätigte er. „Alle sind gut vorbereitet.“ Menzel, die Lehrer und die Schüler gehen trotz steigender ...