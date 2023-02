Zwei Grundschulen hat das Amt Temnitz, eine in Walsleben, eine in Wildberg. Beide Einrichtungen sind etwas in die Jahre gekommen. Aber die gute Nachricht ist: Sie sind gut nachgefragt. Temnitz wächst. In den vergangenen vier Jahren um sieben Prozent, von 5200 auf 5600 Einwohner. Damit die beiden Sc...