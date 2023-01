Die Oberschule Alexander Puschkin wurde am 6. Januar 1898 als Knabenoberschule gegründet und feiert damit in diesen Tagen ihr 125. Jubiläum. „Wir werden an dem Termin aufgrund der Witterungsbedingungen nichts weiter machen und das Fest in den Sommer verlegen“, erzählt Schulleiterin Anke Ket...